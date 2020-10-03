Театр Джигарханяна отметит тройной юбилей своего худрука фестивалем

Об этом рассказал арт-директор фестиваля, заведующий труппой театра Вячеслав Дьяченко в разговоре с ТАСС.

В субботу, 3 октября, народный артист СССР Армен Джигарханян отмечает свое 85-летие. Московский художественный театр под его руководством приурочил к юбилею артиста, 65-летию его творческой деятельности и к 25-летию управления театром проведение первого фестиваля «Премия Джигарханяна».

В честь троекратного юбилея артиста в театре проведут закрытый вечер. К этим датам решили приурочить создание Московского международного театрального фестиваля «Премия Джигарханяна», победитель которого, режиссер, получит право поставить спектакль на столичной площадке театра, добавил Дьяченко. По его словам, самого юбиляра ждут на церемонии открытия фестиваля.

Фестиваль уже получил международной статус, так как на него согласились приехать театры из Армении и Македонии, однако из-за пандемии они не смогли принять участие. «Из Армении должен был приехать русский театр, где начинал свою карьеру Армен Борисович», - уточнил Дьяченко.

На фестиваль в Москву приедут коллективы из Липецка, Тамбова, Ульяновска, Владимира и других городов России. Все участники получат награды, отметил Дьяченко.