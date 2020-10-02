Театры и концертные организации Петербурга получат субсидии на 6 миллиардов рублей

02.10.2020
По его словам, поддержка города призвана помочь учреждениям пережить кризис в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Как отметил вице-губернатор, несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство Северной столицы смогло снизить негативное воздействие на отрасль.
«При корректировке бюджета на 2020 год были полностью сохранены субсидии театрам и концертным организациям на выполнение государственного задания, что не вызвало резкого снижения показателей в сфере. Также городские учреждения получили компенсацию выпадающих доходов за месяц», — сказал чиновник.
По словам Батанова, субсидии театрам и концертным залам, подведомственным Комитету по культуре, увеличатся на 5% в сравнении с текущим годом и составят около 6,1 миллиарда рублей. Это позволит театрам расширить свою афишу, подчеркнул вице-губернатор.