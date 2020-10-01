В рамках премии «Онегин» учредили номинацию «Лучший онлайн-проект»

Решение вызвано спецификой этого года, проходящего под знаком пандемии коронавируса, сообщили представители организаторов.

Поначалу организаторы вообще сомневались в том, что юбилейное мероприятие состоится в этом году, отмечается в сообщении. Однако после того, как был объявлен прием заявок, было получено 94 обращения из всех регионов России.

«Благодаря пандемии у нас теперь есть новая номинация, потому что родился новый жанр, новый формат, который, вероятно теперь никуда не уйдет, останется с нами навсегда», - цитируют в пресс-службе премии слова ее гендиректора Игоря Тарасова.

На победу в номинации претендуют семь проектов. Среди них фильм-опера «Пир во время чумы», снятый на камеры мобильных телефонов, и цикла мини-лекций завлита московского театра «Новая опера» им. Е. В Колобова Михаила Сегельмана «Оперные перемены».

В лонг-листе премии также оперные постановки из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Чебоксар, Самары и Красноярска. Церемония вручения пройдет 13 ноября на сцене Михайловского театра.