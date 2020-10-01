Доход от шоу «Голос 60+» передадут на лечение людей

Финал шоу выйдет 2 октября в прямом эфире, сообщили в пресс-службе Первого канала.

В пятницу в прямом эфире Первого канала состоится финал вокального проекта «Голос 60+» для певцов старшего поколения. По итогам шоу имя победителя третьего сезона определится в ходе зрительского голосования.

Наставниками команд будут Елена Ваенга, Лев Лещенко, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители. Вести шоу будет по традиции Дмитрий Нагиев, говорится в сообщении. Трансляция начнется в 21.30 мск.

Собранные в ходе зрительского голосования в финале шоу средства перечислят благотворительному фонду помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас», отметили в пресс-службе.