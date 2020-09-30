В России начнется массовая консервация бесхозных церквей-памятников культуры

Планируется консервировать ежегодно по 50 объектов, сообщил директор департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Роман Рыбало.

По его словам, в ведомстве запущен проект по проведению противоаварийных работ и консервации объектов культурного наследия, которые невозможно отреставрировать. Об этом он заявил в среду в Казани на пленарном заседании XIX ежегодного Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры.

Проект по проведению противоаварийных работ и консервации объектов культурного наследия запущен Минкультуры России совместно с РПЦ, пояснил Рыбало. Подобное решение принято впервые, подчеркнул он.

В рамках проекта Минкультуры выделит деньги на консервацию объектов, которые не находятся ни в чьем пользовании, поэтому их полномасштабная реставрация невозможна.

«В 2020 году у нас выделено 200 миллионов рублей, с последующего года – 500 миллионов рублей. Планируем мы консервировать по 50 объектов культурного наследия», – уточнил Рыбало.