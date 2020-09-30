Мурманский театр кукол откроет студию по целевой подготовке актеров

Это связано с нехваткой кадров в учреждении, рассказал директор театра Евгений Суханов на пресс-туре, организованном Минкультуры РФ.

По его словам, студия по подготовке актеров должна открыться в 2021 году при Мурманском областном театре кукол. Театр введен в эксплуатацию по окончании капремонта здания в рамках нацпроекта «Культура».

Суханов рассказал о практике, применяемой некоторыми театрами – они делают целевые наборы и оплачивают обучение актеров, чтобы обучившиеся возвращались на работу в театр. Мурманский театр тоже к этому идет, потому что испытывает проблему с актерами, тем более после ввода в строй нового здания, отремонтированного по нацпроекту.

Расходы на подготовку актеров заложены в новый бюджет театра, у Минфина РФ запрошено дополнительно 300 тысяч рублей в год на обучение, сейчас заявка рассматривается, сказал Суханов.

В театрах других регионов практика целевого обучения показывает высокую эффективность, позволяя удержать в регионе талантливых актеров. Стоимость обучения в театральном вузе составляет около 150 тысяч рублей в год, пояснил директор театра. Сейчас в труппе Мурманского областного театра кукол занято 15 актеров, до полноты состава не хватает еще семи.