Власти Москвы не запретят пенсионерам посещение культурных учреждений

Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в разговоре с ТАСС.

По его словам, мэрия не планирует ограничивать вход в культурные учреждения столицы для граждан в возрасте старше 65 лет, которым было рекомендовано не покидать свои дома без необходимости из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Чиновник отметил, что указ мэра столицы детально регламентирует ситуацию. «Мы рассчитываем, что люди в возрасте 65+ будут его соблюдать. Мы не планируем вводить требования на запрет для посещений людьми старше 65 лет», – пообещал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе профилактических мер в связи со значительным увеличением числа выявленных случаев коронавируса в столице. Кроме того, власти ждут роста простудных заболеваний.