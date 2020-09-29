Мраморный дворец станет деловой площадкой Петербургского культурного форума

На мероприятии будут обсуждаться тренды ведения соцсетей учреждений культуры в 2020 году, сообщила пресс-служба форума.

Деловая площадка IX Санкт-Петербургского международного культурного форума будет идти с 12 по 14 ноября. Её участников ожидает новое место проведения, которым станет уникальный памятник архитектуры XVIII века Мраморный дворец, говорится в сообщении.

Адаптация к новой цифровой действительности станет одним из лейтмотивов работы деловой площадки форума. В этом году мероприятие пройдет в девятый раз, деловая площадка – в шестой, отмечается в сообщении пресс-службы.

Главным местом работы форума по традиции останется эрмитажный Главный штаб на Дворцовой площади. В Мраморном дворце для деловых мероприятий культурного форума будет отведено три зала - Мраморный, Белый и Зал круглых столов, в которых пройдут дискуссии, паблик-токи и мастер-классы, а также марафон бизнес-кейсов и круглые столы.

В числе тем для обсуждения на форуме обозначены тренды ведения соцсетей учреждений культуры в 2020 году, влияние на отрасль новых диджитал-форматов в период пандемии коронавируса, оказываемые ими воздействия на творчество режиссеров, артистов и художников.