Исторический музей открывает выставку к 175-летию со дня рождения императора Александра III

Торжественное открытие экспозиции об одном из самых знаковых правителей России состоится 13 октября, сообщила пресс-служба ГИМ.

«Александру III судьба отвела чуть более 13 лет правления. За это время он старался вывести Россию из бедственного политического и экономического положения, поставив при этом задачу сохранения и укрепления самодержавной̆ власти. Император всячески поощрял интерес к истории собственной̆ страны, старался поддерживать дух национального самосознания, патриотические чувства, гордость за свое Отечество. Задача нашей выставки – раскрыть образ Александра III и как государя, и как человека», – цитирует пресс-служба слова директора Исторического музея Алексея Левыкина.

Одной из центральных тем выставки является государственная деятельность Александра III. Основным приоритетом внешней политики император считал сохранение мира для России – на протяжении 13 лет страна не участвовала в вооруженных конфликтах. Демонстрируемые впервые архивные документы отразят сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке. Несмотря на ведение мирной политики, Александр III с большим вниманием относился к вопросу укрепления мощи армии и флота – «единственных союзников России». На выставке будут представлены образцы огнестрельного оружия и до недавнего времени секретные свидетельства стратегических намерений императора на Черноморском флоте.

В царствование Александра III было начато строительство Транссибирской магистрали – крупнейшего транспортного проекта в мировой истории. На экспозиции будут представлены акварельная панорама художника П. Я. Пясецкого, на которой можно будет увидеть этапы появления Сибирской железной дороги, а также целый комплекс мемориальных предметов, относящихся к этому событию.

Император был покровителем отечественной культуры и науки, стоял у истоков создания Исторического музея – первого музея национальной истории России.

Отдельное место в экспозиции выставки занимают мемориальные предметы, раскрывающие личность императора, его мировоззрение, человеческие качества и отношения в семейном кругу. Среди экспонатов представлены учебные тетради и табели оценок, детское оружие и рабочее кресло из кабинета в Аничковом дворце, семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, а также живописные полотна кисти выдающихся русских художников В.А. Серова, В.Е. Маковского и Н.Д. Дмитриева-Оренбургского.

Архитектурное решение экспозиции отражает концептуальный замысел. Как отмечает художник выставки Юлия Наполова, «внешняя классическая оболочка и расположенные внутри неё бетонные элементы отсылают к консервативности и одновременно новаторству, которыми было отмечено царствование императора. Особый акцент в архитектуре выставки сделан на покровительство наукам и искусствам – этот раздел размещен на антресоли, возвышающейся над основной экспозицией».

Партнером выставочного проекта стал ювелирный дом AXENOFF, который представит украшения, вдохновленные эпохой нового русского Возрождения. Представленные в экспозиции изделия наполнены старорусскими мотивами, близкими сердцу Александра III.

Выставка будет работать с 14 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года.