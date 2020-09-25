Под Керчью на территории античной Акры откопали два дома и улицу римского времени

Об этом сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Постройки в наземной части Акры нашли сотрудники Института. Работы в этом сезоне были нацелены преимущественно на затонувшие районы города, отметили в РАН.

Как рассказал начальник экспедиции Института, находки дают основание полагать, что сохранившаяся на суше территория античного города намного обширнее, чем ранее полагали исследователи.

Акра была основана колонистами, прибывшими в Крым из греческих полисов Нимфея или Пантикапея. Портовый город являлся частью Боспорcкого царства до начала IV века.

В настоящее время территория Акры площадью 3,5 гектара почти целиком покрыта Черным морем. Исключение составляет лишь маленький западный участок, который находится на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.