Андрей Державин прервал 20-летнее молчание песней «Связь»

Певец и композитор создал композицию на стихи Солы Моновой, сообщил представитель исполнителя.

Песня стала для артиста первой за 20 лет. По словам Державина, стихотворение «Связь» он увидел в Instagram.

«На дворе был разгар пандемии, все мы чувствовали себя оторванными друг от друга. Читая эти строки, я понял, что они про меня, про каждого из нас», — отметил композитор.

Стихотворение вдохновило артиста, поэтому решение о записи песни было принято очень быстро, говорится в сообщении.

Андрей Державин — создатель таких песен, как «Журавли», «Не плачь, Алиса!», «Чужая свадьба» и «Катя-Катерина». В 1980–1990-х годах музыкант был лидером группы «С»алкер", в 2000–2017 годах выступал клавишником в составе группы «Машина времени».