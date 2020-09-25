Глава Якутии встретился с создателями фильма «Пугало», взявшего гран-при «Кинотавра»

Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Губернатор Айсен Николаев провел встречу с режиссером Дмитрием Давыдовым, исполнительницей главной роли Валентиной Романовой-Чыскыырай и оператором Иваном Семеновым. По его словам, за 31 год существования «Кинотавра» якутские фильмы не получали такого высокого признания.

«Я восхищен вашей работой! Прекрасно понимаю, что такое единодушие жюри фестиваля и критиков дорогого стоит. Чаще всего их мнения разделяются. Это говорит о том, что фильм «Пугало» безупречный», – заявил Айсен Николаев.

В ответном слове режиссер фильма Дмитрий Давыдов заметил, что считает успех своего фильма успехом всего якутского кино, высоко оценив работу всей съемочной группы. По словам режиссера, уже есть замыслы для новых картин.

Указом Николаева за успех на «Кинотавре» Давыдов получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). Исполнительница главной роли Валентина Романова и оператор фильма Иван Семенов награждены грамотами Главы Республики Саха (Якутия). Кроме того, Айсен Николаев вручил творческой группе сертификат на сумму 3 миллиона рублей.