Богомолов представит премьеру спектакля «Бесы» 21 и 22 октября

Премьера состоится в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина в разговоре с ТАСС.

Худрук Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов готовит к показу спектакль по роману Федора Достоевского, пояснила она. Это совместный проект Театра на Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала "Барвиха Luxury Village".

В ноябре постановка будет перенесена на Основную сцену Театрально-концертного зала «Дворец на Яузе», где работает Театр на Бронной во время ремонта своего исторического здания, отметила пресс-атташе.

Новый спектакль Богомолова — не версия романа «Бесы», а режиссерский опыт прочтения прозы писателя, а также результат полемического диалога с автором, подчеркнула Малкина. В сложносочиненном действии, которое выстраивает режиссер из разножанрового материала, темы романа Достоевского обрастают новыми сюжетами. «Текст Достоевского становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии», — подчеркнула пресс-атташе.