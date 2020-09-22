Разбился в ДТП сыгравший в сериале «Охота на Берию» актер Дмитрий Жулин

Смертельная авария произошла во Владимирской области, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Дмитрий Жулин был за рулем автомобиля Renault Duster и допустил нарушение ПДД, не уступив водителю маршрутного автобуса Гусь-Хрустальный — Колпь.

Авария произошла около 9 часов утра минувшего понедельника на 61-м километре дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, говорится в сообщении.

Жулин стал известным благодаря своей роли Алексея Казарина, которую он сыграл в сериале «Александровский сад». В 2009 году принял участие в съемках сериала «Охота на Берию», затем актер ушел в монастырь, став послушником, однако через некоторое время вернулся в кино.