Акцию «Культурная ботаника» поддержала джазовая певица и ведущая Теона Контридзе

Флешмоб организован в рамках программы «Культура для школьников», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Проект был инициирован Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород». Он посвящён популяризации науки и русского изобразительного искусства среди школьников.

Главная задача акции – пробудить у детей интерес к изучению живой природы и культуры. «Мы предлагаем участникам выбрать растение, изучить его ботанические свойства, а также роль и символику в истории искусства, а затем поделиться своими открытиями в социальных сетях», – рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Ранее акцию поддержал заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров. Он поделился фотографией и исследованием о папоротнике на своей странице в соцсети.

Теона Контридзе выбрала объектом своего изучения кувшинки. В своем Instagram она рассказала о легендах славянской мифологии, связанных с водяной лилией. Белые кувшинки также являются важной деталью картин «На лодке. Абрамцево» Василия Поленова и «Пруд в Ахтырке» Виктора Васнецова.