В Новой Третьяковке появился портрет комбата донецких ополченцев Гиви

Автор портрета не называется, сообщил Telegram-канал МАЙ ДНР.

Несколько полотен с изображением героев ДНР представлены на экспозиции, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На одной из картин изображен командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Михаил Толстых руководил подразделением «Сомали» в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт. В начале февраля 2017 года Гиви погиб в ходе обстрела его военной части.

Как стало известно ранее, бюст Гиви открыли в Донецке, на Аллее героев, рядом с монументом «Твоим освободителям, Донбасс».

Выставку в Новой Третьяковке организовал Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова к 75-летию победы. В рамках экспозиции собраны работы художников-любителей на военную тему. Среди них есть и картины о более ранней истории, в том числе портрет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.