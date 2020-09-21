В Петербурге открылась первая галерея-мастерская по развитию science art

Посетителям представили выставку «Режимы доступа», сообщает «Артгид».

Галерея-мастерская AIR (Art.ITMO.Residency) ставит своей целью сотрудничество художников и ученых, развивающих направление science art. Выставки, лекции и мастер-классы будут проходить на базе университета ИТМО.

Как пояснил завотделом современного искусства Государственного Эрмитажа, руководитель магистерской программы Art & Science в ИТМО Дмитрий Озерков, это первый такой формат в Северной столице.

«Это выставочное пространство, которое трансформируется в коворкинг, семинарскую зону, место разных встреч. Пока это место живого общения, учебное экспериментальное пространство», – пояснил Озерков.

Художники проекта смогут работать в мастерских и лабораториях университета, а также создавать арт-проекты совместно с учеными ИТМО в различных форматах Аrt & Science. В ходе открытия пространства посетителям показали выставку «Режимы доступа», демонстрирующую проекты молодых российских и зарубежных художников, выпускников программы Art & Science, запущенной в ИТМО в 2018 году.

Выставка будет работать до 11 октября 2020 года.