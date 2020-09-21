Шорт-лист «Премии читателя» возглавили книги Водолазкина, Дивова и Захарова

Об этом организаторы объявили в понедельник на онлайн-конференции в ТАСС.

В числе одиннадцати книг – романы «Брисбен» Евгения Водолазкина, «Техподдержка» Олега Дивова, «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина, «Рюрик» Анны Козловой, «Порог» Сергея Лукьяненко, «Муха имени Штиглица» Арины Обух, «Аркада. Эпизод первый. kamataYan» Вадима Панова, «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина, «Финист – ясный сокол» Андрея Рубанова и «Опосредованно» Алексея Сальникова.

Премия вручается автору русскоязычной книги по результатам читательского спроса за прошедший год. Ранее анализ проводился в пределах РГБМ, с нынешнего года – в молодежных и научных библиотеках России, которые работают с молодежью, а также на портале «Литрес».

Финальное голосование идет с участием жюри из читателей библиотек в возрасте от 15 до 35 лет. Шорт-лист отражает базовый спрос читателей большинства библиотек России.