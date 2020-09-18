В Ленобласти начинается Всероссийский фестиваль финно-угорских и самодийских народов

Смотр пройдет с 18 по 21 сентября, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

В этом году проекту исполняется 10 лет. Его мероприятия пройдут в Выборге.

В фестивале примут участие около 200 творческих коллективов и солистов, представляющих танцевальное, песенное и инструментальное искусство малочисленных народов: бесермян, вепсов, води, долган, ижор, ингерманландских финнов, манси, ненцев, саамов, селькупов, сето и хантов.

Кроме того, перед гостями и коллегами будут выступать мастера декоративно-прикладного творчества из Карелии, Удмуртии, Мурманской, Псковской и Ленинградской областей, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

В своем приветствии к участникам фестиваля министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что мероприятие проводится раз в два года. Его целью является сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры малочисленных финно-угорских и самодийских народов.