«Гоголь-центр» представит премьеру спектакля «Красный крест» по роману Саши Филипенко

Постановка станет первым спектаклем после карантина, сообщили в пресс-службе театра.

Сезон в театре открыли 6 сентября благотворительной акцией «Концерт врачам», бесплатными гостями которого были медицинские работники. Специально для них в театре составили большую музыкальную программу с участием актеров «Гоголь-центра» и приглашенных звезд.

Первой послекарантинной премьерой «Гоголь-центра» станет «Красный крест», поставленный режиссером Семеном Серзиным. В центре сюжета спектакля – воспоминания женщины, работавшей с официальными документами и письмами Международного Красного креста в период Второй мировой войны.

Главная героиня спектакля теряет память, по частям восстанавливая происходившее с ней в сороковые годы. «Мы долго выбирали материал для постановки, а потом возникла прекрасная книга белорусского писателя Саши Филипенко "Красный крест" с такой сложной, но важной темой про войну и ГУЛАГ», – пояснил режиссер.

Роли исполняют Мария Поезжаева, Светлана Брагарник, Мария Селезнева, Евгений Серзин, Иван Бровин, Ирина Выборнова и Юля Башорина. Премьерные показы спектакля пройдут 18, 19, 20, 22 и 23 сентября на Большой сцене центра.