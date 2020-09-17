В Индии найдена скульптура четырехрукого бога Вишну возрастом 1200 лет

О находке сообщает индийское издание The Hindu.

Скульптуру бога Вишну нашел профессор Санганией из Университета Мадурая, работавший на западном берегу реки Гундару в деревне Улагани, штат Калликуди, вместе со своим студентом. О своей находке ученые сообщили куратору государственного музея Мадурая Маруту Пандияну.

Эксперты по ряду особенностей отнесли найденную скульптуру к периоду Пандья, относящемуся к VIII веку нашей эры. Шею скульптуры украшало широкое ожерелье, усыпанное крупными драгоценными камнями. Четыре руки, в одной из которых находится чакра, в другой – раковина, также указывают на принадлежность скульптуры к периоду Пандья.

Деревня Улагани часто упоминается в древних индийских письменных источниках под именем «Улагунимангалам». Ученым известна книга XIII века, в которой описан уклад жизни этого поселения, и даже приведены некоторые законы – например, специальный налог на рыбную ловлю с жителей, средства от которого шли на ремонт местного водохранилища.