Ветераны спецназа возмутились героизацией чеченских боевиков в Третьяковке

Об этом заявил на пресс-конференции президент Ассоциации группы спецназа «Вымпел» Валерий Попов.

По словам ветерана, совместно с ассоциацией «Альфы» написано заявление о том, что в Третьяковской галерее открыта демонстрация картин, связанных с чеченскими террористами.

«Идет героизация и романтизация людей, которые убивали наших детей, которые взрывали Москву, взрывали Беслан и все остальное», – подчеркнул Попов.

Картина художника Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью» была отобрана на выставку «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина» в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу. После того как полотно увидели посетители, в социальных сетях и Telegram-каналах разразился скандал.

Картина изображает сценку с театра боевых действий войны в Чечне – двух боевиков, один из которых отдыхает рядом с автоматом, а другой молится.