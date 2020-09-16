Древнюю крепость на Мангуп-Кале в Крыму датировали возрастом более тысячи лет

Об открытии археологов сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского.

Археологам удалось точно установить возраст оборонительного сооружения в ущелье Табана-Дере, которое является одним из самых популярных туристических мест Крыма. Исследования сооружения начались еще в 1938 году, в этом полевом сезоне историки решили более тщательно изучить место.

«В башне оборонительной линии есть надписи на греческом языке, датированные началом XVI века. Это время, когда Мангуп уже был под властью турок», - рассказал журналистам декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) Александр Герцен.

По словам ученого, эксперты установили, что стена с надписями относится не к XVI веку, как полагалось ранее, а к IX-X векам, что означает ее сооружение в византийский период истории Крыма.