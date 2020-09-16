«Мелодия» оцифровала запись «Торжественной мессы» Людвига ван Бетховена 1988 года

В записи принимали участие музыканты из разных стран в рамках акции в поддержку ядерного разоружения, сообщили в пресс-службе компании.

Публикация исторической фонограммы приурочена к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Запись была исполнена 4 июля 1988 года в Концертном зале имени Чайковского, сообщили в пресс-службе.

Концерт в Москве был частью гастрольного тура, который организовала международная организация «Врачи мира - за предотвращение ядерной войны». В течение пяти дней коллектив, в который вошло более сотни музыкантов, четыре раза исполнил «Торжественную мессу» в Берлине, Дрездене, Лондоне и Москве.

«Под управлением американо-венгерского дирижера Антала Дорати объединились певцы из Швейцарии, ГДР, США и СССР, в том числе молодой солист Большого театра Михаил Светлов (Крутиков), хор Мэрилендского университета (США) и Европейский симфонический оркестр - сводный коллектив, в который вошли музыканты из ведущих оркестров Западной Европы, а также США и Канады. Скрипичное соло исполнил концертмейстер Берлинского филармонического оркестра Томас Брандис», – сообщили в пресс-службе.

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