Более 5 тысяч школьников отправятся в познавательное путешествие «Город-герой Ленинград»

Поездка в Санкт-Петербург состоится в рамках нацпроекта «Культура», передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Первая группа школьников отправится в Северную столицу 19 сентября. В рамках маршрута школьники из Ленинградской области ознакомятся с историей города, оценят красоту Петербурга и его памятников, а также посетят достопримечательности из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Школьники увидят архитектурные ансамбли Университетской набережной, Марсова поля, Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Сенатской площадей, которые создали Петербургу славу одного из красивейших городов мира. Дети получат впечатления от посещения Петергофа и прогулки по Неве на теплоходе, полюбуются набережными и видами города с воды.

В рамках проекта юные путешественники также посетят мемориальные места, расположенные в черте города. Среди них Пискаревское мемориальное кладбище, монумент «Героическим защитникам Ленинграда» и Центральный военно-морской музей имени Петра Великого.