В древнегреческой колонии в Турции нашли костяной амулет в виде двух рыб возрастом 2500 лет

Работающие в древнем городе Айгай археологи обнаружили резные предметы из козьих костей, пишет Hurriyet Daily News.

Резные изделия из козьей кости были созданы в древнегреческой колонии более 2500 лет назад. Айгай – заброшенный город, который был основан в 8 веке до нашей эры, в период, когда греческий мир только выходил из эпохи упадка, известной как «темные века». Город находился на территории северо-западной турецкой провинции Маниса, недалеко от Эгейского моря, в высокогорном районе Немрут-Кале.

В древние времена этот регион был известен как Эолида, получив это название в честь переселенцев из Греции, поселившихся здесь около 1000 г. до н. Эгай был одним из двенадцати городов Эолиды ​​и входил в состав Эолийского союза до того, как был покорен лидийцами, а затем стал частью Персидской империи Ахеменидов.

Город достиг зенита своего могущества при династии Атталидов в Пергаме, но пришел в упадок после землетрясения 17 г. н.э., и был заброшен в раннем средневековье.

Археологи нашли резные изделия из козьей кости в каменной цистерне, которая использовалась в качестве свалки около 2500 лет назад. Объекты были исследованы специалистами Ближневосточного технического университета (ODTÜ) и Стамбульского университета. По их мнению, костяные амулеты были вырезаны с помощью домашних инструментов, таких как вилки, ножи и даже шпильки.

Один из артефактов изображает двух рыб. Ожидается, что кости позволят сделать анализ ДНК, который даст больше информации о древних греках, которые когда-то называли этот район своим домом, и их домашних животных. Это может многое рассказать исследователям о древних породах коз, в том числе о том, как они были выведены около 2500 лет назад.