Число зрителей российских кинотеатров за уикенд впервые с марта превысило миллион

Об этом говорят данные ЕАИС, опубликованные на сайте Фонда кино.

Как следует из отчета, к 15.55 воскресенья кинотеатры России в период с 10 по 13 сентября посетили миллион человек. Самыми популярными у зрителей стали фильм Кристофера Нолана «Довод», который посмотрели более 350 тысяч человек, и лента Ники Каро «Мулан», на которую пришли почти 400 тысяч человек.

По сведениям ЕАИС, в последний раз такой показатель был достигнут в марте. После этого из-за начала режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса все кинотеатры России были закрыты.

На данный момент работа кинотеатров разрешена в 68 регионах нашей страны из 85. Доля возобновивших работу кинотеатров составляет 68 процентов.