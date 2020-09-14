Актер Михаил Ефремов отказался работать с адвокатом Эльманом Пашаевым

Решение принято окончательно, сообщил ТАСС сам Пашаев.

«Предложений не поступало. Это уже решено», – пояснил юрист. По его словам, договор с Ефремовым утратил силу после оглашения приговора, при этом вопрос о дальнейшем продолжении работы оставался открытым.

По данным агентства, Пашаев обещал актеру, что добьется для него минимального наказания. По его словам, подразумевался либо приговор без лишения свободы, либо отбывание срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно.

Именно поэтому, утверждают источники агентства, Ефремов придерживался избранной линии защиты. В настоящее время семья артиста ищет ему нового адвоката.