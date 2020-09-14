У входа в Музей Восстания Машин поставят 12-метрового Оптимуса Прайма

Музей откроется на московском Красном Октябре 18 сентября, сообщила пресс-служба проекта.

Один из самых популярных семейных музеев будет работать теперь в самом центре Москвы по адресу Берсеневский переулок, 2, стр. 1. Как сообщается в релизе, музей представляет собой настоящий футуристический мир, населенный жителями из разных фантастических фильмов: 8 тематических залов общей площадью более 1500 кв.м., в которых дружно соседствуют Автоботы и Десептиконы, лаборатория Тони Старка, супергерои MARVEL и DC, Терминатор, мифические животные, аниматронные роботы, персонажи фильмов ужасов, различные мотобайки и даже культовые транспортные средства «Призрачный Гонщик», автомобиль Багги, выполненный по мотивам кинофильма «Безумный Макс».

Вход в музей охраняют Оптимус Прайм и Бамблби, герои мирового блокбастера «Трансформеры», выполненные из металла в натуральную величину.

В основу работ создателей музея заложен принцип Art recycle - искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации (допустим, металл и запчасти изживших себя механизмов), в арт-объекты. Команда Музея Восстания Машин первыми в мире открыли музей, где все экспонаты созданы из переработки автохлама.

При создании музея была переработана 1 тыс. тонн автомусора, собрано 50 тонн фактурных запчастей, 1000 метров цепей, 500 коленвалов, 700 автомобильных дисков, 5000 поршней. Над производством образов работало 15 кузнецов со всей России, руками которых было создано 150 экспонатов общим весом более 100 тонн.

В музее можно также посетить аттракционы виртуальной реальности, лазерный лабиринт, разнообразные мастер-классы, школу бутафорского мастерства, сувенирный магазин и увлекательные интерактивные шоу-спектакли.

Музей расположен рядом с метро Полянка, Кропоткинская, Боровицкая по адресу: Берсеневский переулок д.2 строение 1 в Арт кластере Красный Октябрь.