Тульская «скрипка Страдивари» оказалась подделкой

Найденный жителем Москвы в квартире умершей тети инструмент изготовлен в XIX веке, пишут Вести.Ру.





Портал ссылается на заключение эксперта по музыкальным инструментам Ларисы Керченко, которая, осмотрев скрипку, опровергла ее уникальность. Эксперт считает, что скрипку изготовили не ранее XIX века в Германии — она указала на то, что под именем Страдивари имеются еще две подписи, мастеров Хорнштайнера и Нойнера.





Разумеется, такая скрипка тоже может представлять ценность на рынке — ее можно продать за 2-3 тысячи долларов. Но сначала инструмент нужно отреставрировать, а реставрация обойдется минимум в тысячу долларов.





Новоявленный владелец скрипки Юрий Курносов не скрывает, что расстроен вердиктом эксперта. Он пояснил, что в его семье все верили, что обладают аутентичным шедевром Страдивари или его учеников.





Настоящих скрипок Страдивари в мире осталось не более шести сотен, и они действительно на вес золота: каждый инструмент может стоить до миллиона долларов.



