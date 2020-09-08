Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Мариинском театре

Как сообщили в отделе эпиднадзора по Санкт-Петербургу, вспышка уже позади.

В ведомстве назвали резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в театре «прошедшей историей». Глава городского отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в культурном учреждении спокойная.





Эксперт подчеркнула, что вспышка инфекционного заболевания в Мариинке всколыхнула весь Петербург и даже всю страну. Но на данный момент в театре проведён целый комплекс противоэпидемических мероприятий, поэтому волноваться не о чем.





Мариинский театр стал первым театром России, открывшимся во время пандемии. 8 августа несколько артистов балетной труппы пожаловались на плохое самочувствие — позже стало известно о 30 случаях заражения коронавирусом, в основном, среди артистов балета, троих госпитализировали.





С 3 сентября театр возобновил балетные спектакли. 4 сентября в Мариинке состоялась премьера оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» в постановке Анны Матисон.



