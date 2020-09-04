Похищенную в Италии картину XIX века нашли за океаном

Полотно «Вознесение Девы Марии» обнаружили в частной коллекции в Далласе, сообщили в таможенной полиции США.





Как выяснилось, её нынешний обладатель не знал, что картина была украдена. Он купил её несколько лет назад у торговца произведениями искусств, который также не подозревал о криминальном происхождении своего товара.





О том, где может находиться похищенный 18 лет назад шедевр, американские полицейские узнали от своих коллег из отделения министерства внутренней безопасности в Риме. Картина, написанная в 1851 году Джузеппе Паппини, была украдена из монастыря Девы Марии в Лесах в коммуне Сесто-аль-Регена на севере Италии в 2002 году.

Стоимость полотна не уточняется. Владелец добровольно сдал её в полицию, в ближайшее время «Вознесение Девы Марии» будет возвращено в монастырь.



