В Бельгии нашли шкатулку с человеческим сердцем

Бельгийский телеканал RTBF сообщил, что это сердце первого бургомистра города Вервье.





Долгое время о существовании этой шкатулки ходили легенды. Рассказывали, что сердце первого градоначальника Вервье было изъято из его тела после смерти и помещено в шкатулку, которую якобы замуровали в фонтан.





При проведении реставрационных работ рабочие действительно обнаружили в фундаменте старинную шкатулку — внутри оказалось человеческое сердце. По информации телеканала, находка была в отличном состоянии.





Местные жители уверены, что в шкатулке то самое сердце первого бургомистра Пьера Давида. Деревянную шкатулку выставили на всеобщее обозрение в местный музей искусств и керамики, осталось ли в ней сердце — не сообщается.





Несколько дней назад мы рассказывали, что житель Дагестана обнаружил в собственном дворе таинственные древние скелеты. Два человеческих скелета вместе с древними предметами быта и посудой были найдены случайно, в ходе капитального ремонта дома.



