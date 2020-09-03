Губернатор Приморья посетил Стеклянухинское городище

03.09.2020

Глава региона оценил ход раскопок, которые финансируют власти края, сообщает PRIMPRESS.

Олег Кожемяко оценил ход реализации гранта, выданный властями Приморского края на проведение изысканий на месте древней крепости в Шкотовском районе. По словам учёных, в прошлом это городище окружным центром государства чжурчжэней.

Вместе с губернатором на раскопки прибыли глава Шкотовского муниципального района Виктор Михайлов, а также министр культуры Приморского края Елена Бронникова и руководитель инспекции по охране культурного наследия Приморского края, он же научный руководитель проекта Владимир Осецкий. 

Заведующий музеем археологии и этнографии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Юрий Никитин рассказал, что на территории городища уже найдено более 5 тысяч артефактов разных эпох: неолита (около 5000 лет назад), раннего железного века (2800-1600 лет назад) и ХI-XII веков.  

По словам руководителя проекта, директора Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Александра Попова, раскопки ведутся с 20 августа, а завершить их планируют 15 сентября. Сейчас учёные исследуют культурный слой уровня XII-XIII веков.