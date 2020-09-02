В Новгороде найдена печать святого Феоктиста

Археологи Московского государственного университета датировали находку началом XIV века.

Свинцовая печать (или булла), которыми в Древней Руси скрепляли важные бумаги, была обнаружена на Троицком расколе близ Новгородского кремля. По мнению специалистов, печатью пользовались приблизительно в 1300-1308 годах.





Предполагается, что печать принадлежала самому архиепископу Феоктисту, который стоял в те годы во главе Новгородской епархии. После смерти священнослужителя было зафиксировано несколько фактов чудес, происходивших от его мощей, что послужило основанием для причисления Феоктиста к лику святых.





До 1917 года мощи святого хранились в новгородском Юрьевом монастыре, затем они считались утраченными. Но в 2015 году саркофаг с мощами был обнаружен в Георгиевском соборе Юрьева монастыря.



