«Невосполнимая утрата»: Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

02.09.2020
Сообщение об этом появилось на сайте Минкульта.
Министр подчеркнула, что уход Клюева стал большой потерей для российского общества: «Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа», — сказано в тексте сообщения. По словам Любимовой, Клюев обладал уникальным талантом и трудолюбием.
Любимова перечислила наиболее полюбившиеся зрителям экранные образы, созданные Борисом Владимировичем: это граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон. Напомним, в последние годы артист также играл в комедийном телесериале «Воронины».
Как подчеркнула министр культуры, блестящая игра артиста была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным. «Его неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми», — добавила Любимова.
Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября на 77-м году жизни, причиной стала продолжительная тяжелая болезнь. Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким артиста. Всю свою жизнь он посвятил Академическому Малому театру.