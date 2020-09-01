Жители Самары смогут «поучаствовать» в Великой Отечественной войне

3 сентября в городе откроется мультимедийный патриотический проект «Внутри истории», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мультимедийная выставка, приуроченная к 75-летию Победы, будет работать в центре города, на площади Куйбышева, до 13 сентября. Организаторы проекта подготовили разнообразную просветительскую программу.





Центральным пунктом экспозиции станет зал виртуальной реальности: там можно будет пройти увлекательный VR-квест, который превратит участников в солдат Великой Отечественной. Кроме того, посетители узнают историю героического подвига пилота-штурмовика Ил-2.





Организаторы также подготовили для посетителей тач-стол и различные интерактивные информационные зоны — их можно будет активировать с помощью смартфона. Отдельная зона будет посвящена находкам самарских поисковиков.





Торжественная церемония открытия проекта намечена на 4 сентября, 15.00. За день до этого состоится возложение цветов к барельефу Скорбящей матери на площади Славы. Все мероприятия будут проводиться со строгим соблюдением санитарных норм.



