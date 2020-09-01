Жительница Брянщины нашла в собственном огороде кусок плиты со странными письменами

Надпись, похоже, сделана на иврите, сообщает брянский телеканал «Городской».





Женщина из Клинцов, обнаружившая плиту, выложила в соцсетях фото необычной находки, задав вопрос, что это может быть. В комментариях пользователи предположили, что это фрагмент надгробной плиты — вполне вероятно, что в прошлом на месте дома клинчанки располагалось еврейское кладбище.





Вчера мы писали, что житель Дагестана обнаружил в собственном дворе таинственные древние скелеты. Странную находку в дагестанском селе Уркарах изучат археологи.





Уточняется, что два человеческих скелета вместе с древними предметами быта и посудой были найдены случайно, в ходе капитального ремонта дома. Владелец здания был немало удивлен, когда узнал, что в его дворе скрыты две комнаты с останками людей.





Сейчас в селе ждут группу археологов, они должны изучить находку и определить ее приблизительную эпоху. В администрации района надеются, что тайна комнат и погребенных в ней людей будет вскоре раскрыта, поскольку жители Уркараха не на шутку взволнованы этой историей.



