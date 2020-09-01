Ольга Любимова приехала на День знаний к первоклашкам МГАХ

Министр приняла участие в церемонии посвящения юных танцоров в первоклассники, отмечается на сайте Минкульта.





Любимова поздравила со знаменательным событием самих новоиспеченных учащихся Московской государственной академии хореографии, а также их родителей и педагогов. Она выразила уверенность в том, что новый учебный год пройдет спокойно, несмотря на все сложности.





Министр напомнила о педагогах старшего возраста, которые входят в группу риска заболеваемости коронавирусом. Она попросила их, как составляющих золотой фонд педагогики, беречь свое здоровье, и напомнила, что педагоги старше 65 лет вправе выбирать онлайн- или офлайн-формат проведения занятий.





Также Ольга Любимова поблагодарила всех собравшихся за соблюдение мер санитарной безопасности и социальной дистанции. Она подчеркнула, что в стране действуют 48 творческих вузов, в которых учатся 54 тысячи талантливых детей.

«Со многими вы будете выступать на одной сцене, будете видеться на съемках, репетициях, вместе выходить на поклоны или получать государственные награды», — добавила министр. Затем глава Минкульта осмотрела оборудование, приобретенное академией в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».



