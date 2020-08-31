На стройплощадке в центре Якутска нашли старинные слюдяные оконницы

Ценные артефакты удалось найти волонтерам музея, которые исследовали место, отведенное под строительство здания Арбитражного суда. Там сейчас ведутся раскопки, инициированные Арктическим научно-исследовательским центром Академии наук Якутии и департаментом по охране объектов культурного наследия республики.





Как сообщает пресс-служба Якутского музея имени Емельяна Ярославского, кроме старинных слюдяных пластин, служивших в прежние эпохи для остекления окон, были также найдены осколки старинной фарфоровой и фаянсовой посуды.





В музее добавили, что раскопки в центре Якутска будут продолжаться до конца сентября, их общая площадь составит 600 квадратных метров. Волонтерам и археологам предстоит проникнуть на довольно большую глубину — метр-полтора, поскольку культурный слой на территории города, по словам ученых, достаточно мощный.





Слюда – природный минерал со слоистой структурой, тонкие пластинки которого пропускают солнечный свет. В старину его нередко использовали для светопроводимости окон, но в большинстве регионов она была очень дорогой — лишь на севере, где были залежи слюды, стеклить окна этим материалом могли даже крестьяне.