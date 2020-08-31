Создатель «Смешариков» и «Братьев Пилотов» скончался на 73-м году жизни

Коллеги Анатолия Прохорова назвали его в беседе с ТАСС учителем, наставником, критиком и другом.





Прохоров стоял у истоков создания группы компаний «Рики», а также был бессменным художественным руководителем анимационного проекта «Смешарики». Кроме того, он был одним из основателей первой негосударственной студии анимации в СССР «Пилот» и студии компьютерной анимации «Петербург».





Илья Попов, один из соавторов «Смешариков», в разговоре с ТАСС отметил, что смерть Анатолия Прохорова стала для коллег невосполнимой потерей. Он рассказал, что Анатолий Валентинович до последнего дня активно участвовал в жизни студии и пользовался непререкаемым авторитетом у её сотрудников.





Попов добавил, что такие люди, как Прохоров, уходя в мир иной, оставляют в этом мире большой и яркий след. Другой коллега Прохорова, мультипликатор Константин Бронзит в своём Facebook назвал ушедшего коллегу своим главным учителем, который сформировал его как режиссёра.





Прохоров - обладатель нескольких престижных кинематографических премий, а также Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Её он получил в 2008 году за мультсериал «Смешарики».



