На Дону открылся народный музей «Самбекские высоты»

В Ростовской области открылся Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». О появлении на донской земле такого монументального памятного комплекса мечтали все — и ветераны войны, и члены многочисленных поисковых отрядов, и правительство области во главе с губернатором, и простые донские жители. Все мы знали, что место «Миус-фронта», где сложили головы многие советские бойцы, когда-нибудь встанет в один ряд с мемориалами «Родина-Мать» в Волгограде, «Победа» в Южно-Сахалинске, с Брестской крепостью, с памятным комплексом героям-панфиловцам. Ведь оно было и остается святым местом не только для жителей Дона, но и для всех россиян: здесь все располагает к тому, чтобы задуматься о судьбе Родины, о цене человеческой жизни, о преемственности поколений.





Вернуть имена павшим героям





30 августа 1943 года знаменитый диктор Юрий Левитан зачитал сводку Совинформбюро о полном освобождении от фашистских захватчиков Ростовской области. Донская воля досталась стране ценой жизни огромного количества советских воинов. И самые ожесточенные и кровопролитные бои шли на «Миус-фронте». Именно там Красная Армия потеряла более 830 тысяч человек, из них 280 тысяч — погибшими. До сих пор поисковые отряды находят в этой земле останки бойцов, искореженную боевую технику, следы страшного противостояния двух армий за будущую жизнь последующих поколений.





Спустя 77 лет потомки победителей в память о погибших открыли Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Собрались все, кто упорно воплощал эту идею в жизнь — ветераны, поисковики, правительство Ростовской области во главе с Василием Голубевым. Заместитель полпреда ЮФО Владимир Гурба зачитал приветственный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам главы государства, «строительство комплекса, в котором приняли участие жители нашей страны, стало поистине всенародным делом. Уверен, что новый музей будет способствовать сбережению нашей исторической памяти». По замыслу создателей, музейный комплекс призван вернуть имена героически павшим воинам, напомнить о дружбе народов, которая сложилась под огнем врага, защитить общую для нас историческую правду.





— Музейный комплекс «Самбекские высоты» встает сегодня на защиту этой памяти, — подчеркнул в своем приветствии Василий Голубев. — Этот крупномасштабный проект задуман как прививка от лжи о роли народов СССР в борьбе с фашизмом. Это наш ответ историческому беспамятству, наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, которые изменили мир.









Отмечая важность происходящего события, министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула:





— Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.





Строили всем миром





Донской губернатор лично провел гостей по залам и территориям комплекса. О музее он знает все, потому что изначально был в числе инициаторов его создания. Василий Голубев поведал, что первым на месте кровавых боев появился Мемориал Славы «Самбекские высоты». Он был воздвигнут в далеком 1980 году в Неклиновском районе в память о подвиге бойцов, в том числе 130-й и 146-й азербайджанских стрелковых дивизий. В открытии мемориала участвовала делегация во главе Гейдаром Алиевым — первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР.









Чем дальше в историю уходили годы Великой Отечественной войны, тем больше у донских жителей проявлялся интерес к тем героиче6ским событиям. С каждым годом в поисковую работу включалось все больше людей, молодые внимательно расспрашивали ветеранов, аккуратно раскапывали землю, хранящую в себе следы сражений, изучали чудом сохранившиеся документы в архивах, — буквально по крупицам восстанавливали ход боев. И с каждым новым открытием в людях созревала мысль, что нужно возводить целый военно-исторический музейный комплекс, где была бы собрана для хранения и экспозиции вся информация о событиях, происходивших на донской земле в годы Великой Отечественной войны. Это идею молодежи поддержали ветераны войны и — все вместе — обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Глава региона сразу же подхватил идею донских жителей. И началась планомерная совместная работа, а глава региона стал настоящим амбассадором проекта.





Самый народный





Пять лет назад, тоже в августе, по инициативе Василия Голубева был создан Благотворительный Фонд поддержки создания Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Сбор пожертвований на создание музейного комплекса начался с сентября 2015 года. За пять лет на счет Благотворительного Фонда поступило 744 158 304 рубля. Инициаторы создания Музейного комплекса с гордостью говорят о настоящем «народном» статусе будущего памятного места. Вместе с пожертвованиями из бюджета Ростовской области на строительство и оснащение комплекса «Самбекские высоты» выделено более 1,4 млрд. рублей. Всего в создании комплекса участвовали 16 тысяч благотворителей, более 4000 предприятий и общественных организаций. Таким же «народным» способом собирались и экспонаты для масштабной экспозиции — их в музее более 1000. Так центральным экспонатом интерактивной площадки «Прорыв» стал танк Т-26, обломки которого с номером 532 были обнаружены в реке Кундрючья хутора Евсеевский Усть-Донецкого района. До сих пор поисковики ведут работу по установлению имен погибших танкистов. Всего на этой площадке комплекса представлено 13 образцов военной техники времен Великой Отечественной войны.





Открытие комплекса было запланировано на 2020 год. Люди работали, не покладая рук и в день 75-летию Победы «Самбекские высоты» должны были открыть свои экспозиции. Однако в целях безопасности населения во время пандемии, все торжественные мероприятия по открытию масштабного музейного комплекса были перенесены на другую значимую для жителей Дона дату — на 30 августа. День освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков.





Самый большой и современный региональный музей





Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сегодня является самым большим региональным музеем, он занимает площадь почти 14 гектаров. Ведущим сооружением является Мемориал Славы. Архитектурно-дизайнерское решение музейного комплекса, благодаря сочетанию музейных объектов и зон c зелеными насаждениями, формирует пространство, комфортное для отдыха и способствующее сохранению памяти о войне. В музее посетители могут познакомиться со страницами военной истории Дона и России. На Аллее Памяти с захоронениями защитников донской земли — почтить память погибших. В центре Аллеи расположился памятник советскому солдату-победителю работы Д.А. Стритовича, в основании — Часовня в честь Воскресения Христова, дополняющая мемориальную часть. Венчает Аллею Высота Народной Памяти — скульптурная композиция «Журавли», выполненная С.Н. Олешней.





Также на территории музейного комплекса расположен амфитеатр на 300 посадочных мест и Информационно-выставочный центр с двумя залами. В этом здании предусмотрено три лаборатории для работы с посетителями, в одной из которых, надев шлем VR, можно будет ощутить себя механиком, наводчиком или командиром танка Т-34, пилотом штурмовика Ил-2, поучаствовать в бою.