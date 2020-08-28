В Якутске собакам показали кино про собак

Эта акция стала своего рода ответом карантинным ограничениям, сообщили в пресс-службе кинотеатра Cinema-Center.

Кинотеатры в Якутии до сих пор закрыты в связи с пандемией COVID-19, поэтому там устроили премьеру фильма для четвероногих зрителей. Как рассказали в кинотеатре, всех девятерых лохматых зрителей рассадили в шахматном порядке и снабдили масками.





Собакам показали новый, ещё не анонсированный фильм о дружбе человека и пса. По словам сотрудников кинотеатра, необычные зрители вели себя хорошо и правила не нарушали.





Показ был приурочен ко Дню российского кино и стал первым в России кинопоказом специально для собак. Жители Якутии тоже хотят увидеть новый фильм и надеются, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом позволит снять ограничения на работу кинотеатров с 15 сентября.





На данный момент в Якутии, по официальным данным, выявлено 7 253 случая заражения COVID-19, вылечилось 5 908 человек, 81 человек умер. В России на утро 28 августа сообщалось о 4 829 новых случаях заболевания, всего с начала эпидемии заразилось 980 405 человек, 16 914 больных скончались.



