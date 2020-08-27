Открытая Путиным «Таврида» превратилась в объект стрит-арта

Новую крымскую трассу украсили изображения прекрасных девушек, пишет портал «Nashgorod».

Авторами живописных работ стали молодые российские художники, реализующие проект «Таврида-АРТ». Первые два объекта уже завершены, до конца недели на трассе обещают создать ещё два объекта.





Новую трассу открывал лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Деятельность уличных художников полностью законна: её поддерживает Министерство транспорта России и Федеральное дорожное агентство «Росавтодор».





В течение нескольких сезонов художники планируют украсить своими творениями 40 пар опор путепроводов и 14 подпорных стен. По мнению авторов, живописные изображения сделают безликий бетон ярче, а дорогу интереснее.

Для своих первых образов творцы выбрали балерину, которую они считают олицетворением грации, легкости и внутренней силы, и природу - она тоже изображена в виде девушки. Примечательно, что в изображениях мастера использовали традиционные крымские узоры.





Лидер команды художников Desarte365 Александр Милицын уверен, что благодаря проекту «Таврида-АРТ» работы талантливых людей станут доступны широкой публике, поскольку трасса «Таврида» пересекает половину Крыма. Ранее этими же художниками был создан арт-объект в аэропорту Симферополя - в его основу положено творчество Айвазовского.



