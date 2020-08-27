«Хрустальный источник-2020» стартовал в мини-формате

В программе - три популярных отечественных фильма, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках проекта «Кино под Кавказским небом» покажут ленты «Лед», «Мы из будущего» и «Движение вверх». Показ откроют известные артисты, сыгравшие в этих фильмах главные роли.





Фестиваль «Хрустальный источник» проводится в Кавминводах уже в третий раз, его организаторами выступают правительство Ставропольского края, Министерство культуры РФ, а также Федеральное агентство по делам национальностей. Помимо показа кинолент, гостей фестиваля традиционно ждёт встречи с известными актёрами и режиссёрами - среди них уже заявлены Эвклид Кюрдзидис, Екатерина Климова и Марат Башаров.





Как пишет ТАСС, на открытии мини-кинофестиваля присутствовало несколько сотен жителей и гостей Ессентуков. «Хрустальный источник» в этом году приурочен к 195-летию курорта.





В 2018 году Гран-при фестиваля получил фильм Кирилла Плетнева «Жги!». А годом позже победителем конкурсной программы стала киноработа Светланы Проскуриной «Воскресенье».



