Из затопленной ливнем Третьяковки выносят экспонаты

Прошедшие в столице сильные ливни повлияли на работу галереи, сообщают в пресс-службе музея.

Сотрудники галереи делают всё возможное, чтобы спасти ценные экспонаты. Из здания на Крымском валу выносят произведения искусства, а также выводят посетителей.





Впрочем, по словам пользователя Инстаграм funeralmoscow, любителей живописи ливень не особо смущает, и они продолжают «рассматривать картины под умиротворяющий звук потоков льющейся воды». В пресс-службе Третьяковки подтвердили протечку крыши, из-за которой все экспозиции пришлось закрыть.





Тем не менее, купленные сегодня билеты будут действительны в любой другой день, добавили представители галереи. Будет ли музей работать завтра, пока не сообщается.





Грозы с ливнями привели к подтоплениям и других районах Москвы. Очевидцы сообщают, что вода затопила площадь Гагарина, Большая Татарская и Пятницкая улицы, также затруднены подходы к станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и «Третьяковская».



