Нефтеюганский театр кукол «Волшебная флейта» представит «Страшную сказку»

Постановкой пьесы по мотивам сказок братьев Гримм руководит петербургский режиссер Павел Овсянников, сообщили в театре.

Как рассказал директор театра кукол «Волшебная флейта» Юлия Беляковцевай, спектакль «Страшная сказка» ставится по программам «Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» и «Развитие культуры и туризма в г. Нефтеюганске».

Театр получил в рамках этих программ субсидии из федерального, окружного и городского бюджета, отметила директор. На эти средства учреждение смогло пригласить для постановки петербургского режиссера, а такжже приобрести необходимое театральное оборудование, пояснила Беляковцева.

В театре уже закупили новый занавес и театральные кресла с регулирующим высоту механизмом. Зрители смогут оценить эти новшества на открытии нового театрального сезона.

Как пояснил режиссер Овсянников, «Страшная сказка» – на самом деле веселая пьеса с 30 куклами. Главная идея спектакля — научить юных зрителей самостоятельно побеждать свои страхи.