Музей «Собрание» приглашает на последнюю лекцию цикла «Национальная киномузыка»

25.08.2020

Мероприятие состоится в день российского кино, 27 августа 2020, сообщает пресс-служба учреждения.

Автор лекции – режиссер и искусствовед Полина Васильева. С помощью  музыкальных носителей и аутентичных граммофонов из коллекции Музея «Собрание» она расскажет историю развития национального советского кинематографа.

Кроме того, лектор покажет, как музыкальное решение фильмов  отражало национально-культурный колорит.

Всех желающих посетить лекцию в московском музее ждут по адресу Солянка, 16. Регистрация на лекцию на сайте музея: https://mus-col.com/contacts/lectures.php.

Мероприятие начнется в четверг в 18:00, продолжительность – 1 час, участие бесплатное.