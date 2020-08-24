Под Суздалем нашли средневековое погребение воина с боевым топором

Ученые обнаружили могильник, который раскопал еще граф Уваров, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Средневековый курганный могильник в Суздальском Ополье впервые был найден в середине XIX века и впоследствии «утерян», потому что надземную часть курганов полностью разрушили местные жители в ходе распашки, отчего она сровнялась с землей.

В поисках памятника ученые применили ГИС-технологии, обработав полевую документацию 1851 года, а также методы геофизики для выявления средневековых объектов, невидимых на современной поверхности.

По словам ученых, повторное открытие могильника Гнездилово позволит понять стадии становления Суздаля как одного из главных центров власти в этой части Руси, а также облик культуры и общественных отношений в Ростово-Суздальской земле в X–XI веках.

«Работы в Гнездилове демонстрируют возможности современных технических средств, методов геофизики и ГИС-технологий для выявления археологических памятников, невидимых в современных ландшафтах и считающихся утраченными. Могильники, которые, как считалось ранее, были полностью раскопаны в середине XIX века, сохранили нетронутые погребения и перспективны для будущих исследований», – сказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Раскопки показали, что часть могильника не была затронута полевыми работами А.С.Уварова и сохранила непотревоженные погребения. В раскопе площадью более 100 квадратных метров в северной части площадки могильника археологи исследовали 13 целых, а также частично нарушенных распашкой погребений.

На площадке могильника были собраны пережженные кости и около 150 средневековых предметов из цветного металла и железа. Среди них целые украшения и их фрагменты, детали костюма и бытовые предметы, которые помещались в погребения в X–XII веках как погребальный инвентарь. Многие находки были оплавлены и деформированы огнем в процессе обряда кремации.

Исключительный интерес, по словам ученых, представляет мужское погребение с боевым топором, так как погребения с оружием редки в древнерусских некрополях. В Суздальском Ополье это второй подобный комплекс, открытый после раскопок Уварова. Кроме того, в пяти женских и детских погребениях археологи нашли украшения, входившие в состав костюма: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и западноевропейских монет, перстни, а также керамический сосуд и железные ножи. Находки позволили предварительно датировать погребения второй половиной XI – началом XII века, говорится в сообщении.