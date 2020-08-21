Ессентуки отметят 195-летие кинофестивалем «Хрустальный источникъ»

Смотр пройдет 26-28 августа в мини-формате, сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Публике будет представлен проект «Кино под Кавказским небом», в рамках которого будут показаны известные отечественные фильмы. Кроме того, состоятся встречи с известными кинематографистами и артистами.

На летней площадке грязелечебницы им. Н. А. Семашко будут показывать фильмы из серии «Мировые кинопремьеры XXI века». Просмотры будут начинаться в 19:30 мск, каждый фильм будут представлять известные артисты.

В четь года 75-летия Великой Победы одну из картин фестиваля посвятят военной теме. Историко – приключенческий фильм «Мы из будущего» представит исполнительница главной роли Екатерина Климова 27 августа.